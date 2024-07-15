Учора Україна отримувала електроенергію з Польщі та Словаччини — експорту не було й не планується

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Значний дефіцит енергії в енергосистемі України став результатом 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики

Споживання електроенергії через спеку в Україні досягло максимуму. Обленерго застосовують графіки відключень протягом всієї доби. Через погодні умови знеструмлені 446 населених пунктів у шести областях. Про стан енергосистеми повідомляє НЕК «Укренерго».

— Сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Через аномальну спеку в Україні та Європі, за прогнозом — споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття, — йдеться у повідомленні.

Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16.00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, а з 16.00 до 24.00 — чотири черги.

— Значний дефіцит енергії в енергосистемі України — результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії, - пояснюють в «Укренерго».

У національній енергокомпанії нагадують, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Якщо застосовано понад три черги графіків — обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні можна подивитися на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

В «Укренерго» зазначають, що у неділю, 14 липня, з 1.00 до 7.00 для зменшення обсягу дефіциту залучали аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини, а з 11.00 до 18.00 та сьогодні вночі українська енергосистема приймала електроенергію з енергосистеми Польщі.

У НЕК «Укренерго» повідомили, що протягом минулої доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини в Україну імпортували електроенергії загальним обсягом 25 126 МВт*год, з максимальною потужністю 1336 МВт.

— Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі обсяг імпорту зменшився. А експорту електроенергії не відбувається і не передбачається, — зазначають в «Укренерго».

Зазначається, що на ранок понеділка в Україні залишаються знеструмленими 495 населених пунктів.

Нагадаємо, в Україні останніми днями встановлюються теплові рекорди, оскільки наразі температура на понад 12 градусів тепліше норми. А найближчими днями очікується пік надзвичайної спеки — до +35-40° й вище. Деяке пониження температури повітря очікується лише з 18-го липня.