У День Української Державності президент нагородив орденом військового з Полтавщини

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Також п'ятьом дітям з області Зеленський вручив паспорти громадянина України

Сьогодні, 15 липня, у День Української Державності у Києві Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота зірка» військовослужбовцю 116 Полтавської окремої бригади територіальної оборони Іванові Чорному. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

У січні 2023 року у складі бригади Іван воював поблизу Бахмута на Донеччині. Пізніше виконував бойові завдання в складі інженерно-саперної роти під Авдіївкою та Мар’їнкою.

Також під час урочистостей Володимир Зеленський вручив паспорти громадянина України дітям захисників, волонтерам, переможцям олімпіад і міжнародних інтелектуальних конкурсів.

Серед них — п’ятеро з Полтавщини. Це Роман Дудка, Єлизавета Шмига, Захар Андрущенко, Назарій Шарий та Олександр Сінкевич, — пише Пронін.

Нагадаємо, у День Української Державності міське керівництво Кременчука поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку.