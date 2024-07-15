У День Української Державності президент нагородив орденом військового з Полтавщини

Сьогодні, 15 липня, у День Української Державності у Києві Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота зірка» військовослужбовцю 116 Полтавської окремої бригади територіальної оборони Іванові Чорному. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
У січні 2023 року у складі бригади Іван воював поблизу Бахмута на Донеччині. Пізніше виконував бойові завдання в складі інженерно-саперної роти під Авдіївкою та Мар’їнкою.
Також під час урочистостей Володимир Зеленський вручив паспорти громадянина України дітям захисників, волонтерам, переможцям олімпіад і міжнародних інтелектуальних конкурсів.
Нагадаємо, у День Української Державності міське керівництво Кременчука поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку.
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