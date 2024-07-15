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У День Української Державності президент нагородив орденом військового з Полтавщини

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 164

 

Також п'ятьом дітям з області Зеленський вручив паспорти громадянина України

Сьогодні, 15 липня, у День Української Державності у Києві Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота зірка» військовослужбовцю 116 Полтавської окремої бригади територіальної оборони Іванові Чорному. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

 

У січні 2023 року у складі бригади Іван воював поблизу Бахмута на Донеччині. Пізніше виконував бойові завдання в складі інженерно-саперної роти під Авдіївкою та Мар’їнкою.

Боєць бригади Полтавської тероборони отримав звання Героя України

Також під час урочистостей Володимир Зеленський вручив паспорти громадянина України дітям захисників, волонтерам, переможцям олімпіад і міжнародних інтелектуальних конкурсів.

Серед них — п’ятеро з Полтавщини. Це Роман Дудка, Єлизавета Шмига, Захар Андрущенко, Назарій Шарий та Олександр Сінкевич, — пише Пронін.

 

Нагадаємо, у День Української Державності міське керівництво Кременчука поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: орден золота зірка
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