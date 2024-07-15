День Української Державності: міська влада Кременчука принесла квіти до пам'ятника Кобзареві

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 383 Коментарів: 1

День Української державності наша країна відзначає вже втретє, але саме 15 липня — уперше

Уже третій рік поспіль український народ відзначає День Української Державності. У Кременчуці з нагоди цього свята міська влада принесла квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку — народному героєві та символу України, який у своїх творах прославляв Україну та мріяв про її свободу і незалежність. Наш фотокореспондент Артем Коваленко закадрував цю подію.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький разом зі своїми заступниками вшанували пам’ять великого Кобзаря та схилили голови в знак пошани перед його особистістю.

Уперше День Української Державності відзначили у 2022 році. Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського, днем для цього свята було обрано 28 липня — день пам’яті Київського князя Володимира Великого та День Хрещення Русі-України. Проте у зв’язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, дата змістилася на 13 днів раніше. Тож цього року День Української Державності вперше відзначають 15 липня.

День Української Державності має свій символ — чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Вони спростовують міф про те, що Україна — це молода держава, адже герб України походить від родового знаку Рюриковичів та був знаком князя Володимира Великого, за часів якого хрестилася Київська Русь.

Нагадаємо, що у 2024 році на покладання квітів до місць поховань та пам’ятників кременчуцька влада виділила з бюджету 400 тисяч гривень.