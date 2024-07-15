Поліція Кременчука розшукує неповнолітню Карину Воноткову (доповнено)

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 997

Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісти зниклу 17-річну Карину Воноткову. Дівчина 7 липня пішла з місця проживання та не повідомляє рідним про те, де нині перебуває. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Батьки звернулися до правоохоронців 14 липня, розповіли в поліції.

Прикмети дівчини: зріст 169 см, середньої статури, волосся довге темно-коричневого кольору, очі зелені, особливих прикмет немає.

Одягнена: у що одягнена дівчина невідомо. Ймовірно, що взута в кросівки білого кольору з рожевими вставками, можливо взяла з собою рюкзак середнього розміру світло-фіолетового кольору, повідомили у поліції.