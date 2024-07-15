Прикмети дівчини: зріст 169 см, середньої статури, волосся довге темно-коричневого кольору, очі зелені, особливих прикмет немає.
Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісти зниклу 17-річну Карину Воноткову. Дівчина 7 липня пішла з місця проживання та не повідомляє рідним про те, де нині перебуває. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.
Батьки звернулися до правоохоронців 14 липня, розповіли в поліції.
Прикмети дівчини: зріст 169 см, середньої статури, волосся довге темно-коричневого кольору, очі зелені, особливих прикмет немає.
Одягнена: у що одягнена дівчина невідомо. Ймовірно, що взута в кросівки білого кольору з рожевими вставками, можливо взяла з собою рюкзак середнього розміру світло-фіолетового кольору, повідомили у поліції.
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102 або іншим зручним для вас способом, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
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Як зазначила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, дівчину знайшли. Наразі із нею працюють слідчі. Сама ж Карина повідомляє, що була у знайомих. Усі інші деталі встановлюють правоохоронці.
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