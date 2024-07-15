Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція Кременчука розшукує неповнолітню Карину Воноткову (доповнено)

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 997

Прикмети дівчини: зріст 169 см, середньої статури, волосся довге темно-коричневого кольору, очі зелені, особливих прикмет немає. 

Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісти зниклу 17-річну Карину Воноткову. Дівчина 7 липня пішла з місця проживання та не повідомляє рідним про те, де нині перебуває. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції. 

Батьки звернулися до правоохоронців 14 липня, розповіли в поліції.

Прикмети дівчини: зріст 169 см, середньої статури, волосся довге темно-коричневого кольору, очі зелені, особливих прикмет немає. 

Одягнена: у що одягнена дівчина невідомо. Ймовірно, що взута в кросівки білого кольору з рожевими вставками, можливо взяла з собою рюкзак середнього розміру світло-фіолетового кольору, повідомили у поліції.

— Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо негайно повідомити за телефонами

+380 (98) 189 99 44

+380 (50) 934 68 14

102 або іншим зручним для вас способом, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Доповнено:

Як зазначила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, дівчину знайшли. Наразі із нею працюють слідчі. Сама ж Карина повідомляє, що була у знайомих. Усі інші деталі встановлюють правоохоронці.

2
Автор: Телеграф
Теги: розшук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх