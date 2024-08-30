У Кременчуці планують демонтувати елементи дитячих майданчиків

Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське» замовляє роботи з демонтажу елементів дитячих майданчиків. На це планують витратити до 130 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Підрядник має демонтувати старі гірки, залізобетонні грибки та столи для гри в пінг-понг.
Де планують проводити демонтаж:
Нагадаємо, дитячий майданчик, який ще у 90-ті роки минулого сторіччя встановила у парку «Придніпровський» компанія «Рошен», відремонтують за кошти міського бюджету. На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили майже 200 тисяч гривень.
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