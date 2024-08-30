Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Споживач

У Кременчуці планують демонтувати елементи дитячих майданчиків

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 116

Підрядник має демонтувати старі гірки, залізобетонні грибки та столи для гри в пінг-понг

Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське» замовляє роботи з демонтажу елементів дитячих майданчиків. На це планують витратити до 130 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Підрядник має демонтувати старі гірки, залізобетонні грибки та столи для гри в пінг-понг. 

Де планують проводити демонтаж:

  • Квартал 297, буд.№ 5 та № 7
  • вул. Тараса Бульби б.№ 15; 17; 19
  • просп. Лесі Українки б.№ 14 та № 19
  • вул. Мрії б.№ 6; 8, 4, 11
  • Квартал 287 б.№ № 19; 23; 28, 24
  • вул.Володимира Великого б.№ 54; 56; 58.

Нагадаємо, дитячий майданчик, який ще у 90-ті роки минулого сторіччя встановила у парку «Придніпровський» компанія «Рошен», відремонтують за кошти міського бюджету. На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили майже 200 тисяч гривень.

ПО ТЕМІ:

Дитячий ретро-майданчик у центрі Кременчука: «простір для екстриму» чи недбалість комунальників

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: дитячий майданчик
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх