У Кременчуці планують демонтувати елементи дитячих майданчиків

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Підрядник має демонтувати старі гірки, залізобетонні грибки та столи для гри в пінг-понг

Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське» замовляє роботи з демонтажу елементів дитячих майданчиків. На це планують витратити до 130 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Підрядник має демонтувати старі гірки, залізобетонні грибки та столи для гри в пінг-понг.

Де планують проводити демонтаж:

Квартал 297, буд.№ 5 та № 7

вул. Тараса Бульби б.№ 15; 17; 19

просп. Лесі Українки б.№ 14 та № 19

вул. Мрії б.№ 6; 8, 4, 11

Квартал 287 б.№ № 19; 23; 28, 24

вул.Володимира Великого б.№ 54; 56; 58.

Нагадаємо, дитячий майданчик, який ще у 90-ті роки минулого сторіччя встановила у парку «Придніпровський» компанія «Рошен», відремонтують за кошти міського бюджету. На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили майже 200 тисяч гривень.