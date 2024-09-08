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Близько 15 га території вигоріло учора на Кременчуччині внаслідок спалювання сухостою

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 141

 

Внаслідок однієї з пожеж вогонь перекинувся на господарську будівлю і гараж

Учора, 7 вересня, на території Кременчуцького району сталися 9 пожеж, внслідок яких вигоріло близько 15 га відкритої території. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Дві пожежі сталися у Глобинській громаді — у селі Жуки о 08.15 згорів 1 га очерету, а у селі Весела Долина теж на площі 1 га горів сухостій.

Близько 10.03 згоріло 2 га сухостою у селі Кобелячок Пришибської громади.

 

Ще 2,6 га сухої рослинності згоріли поблизу села Гайове Новогалещинської громади.

Дві пожежі на відкритих територіях сталися вчора і у Градизькій громаді. У селі Погреби о 14.17 вигоріло близько 0,5 га сухостою. А от у селі Горби внаслідок пожежі на 1 га сухостою вогонь перекинувся на прилеглу господарську споруду. Пошкоджень зазнала покрівля приміщення. Розташовані поруч будинки від вогню вдалося врятувати.

Схожа ситуація сталася і в Омельнику. Там о 14.53 внаслідок загоряння сухої рослинності на площі 2,8 га вогонь перейшов і на рощташовану поруч господарську споруду та гараж. Господарська споруда та майно у ній згоріли повністю, пошкоджень зазнала і покрівля гаража. На приватний будинок вогонь не встиг розповсюдитися.

 

О 14.55 близько 2,5 га сухостою згоріло у селі Білецьківка Кам’янопотоківської громади.

Також близько 15.25 сталася пожежа і в Кременчуці — на проспекті Лесі Українки горів 1 га сухої трави.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожеж немає. Наразі причини загорянь встановлюють фахівці ДСНС.
Гасили вогонь підрозділи Кременчуцького райуправління ДСНС та підрозділи Глобинської, Кам’янопотоківської і Градизької місцевої пожежної охорони з використанням допоміжної спецтехніки.
Нагадаємо, у п'ятницю на Кременчуччині вигоріло близько 9 га територій.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа рятувальники ДСНС сухостій
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