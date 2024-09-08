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Внаслідок ракетного удару у Полтаві загинула працівниця Інституту зв'язку, яка народилася на Кременчуччині

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 510

 

У загиблої Катерини Баранової лишилися чоловік та донька

Під час ракетного удару по навчальному корпусу Інституту зв’язку у Полтаві загинула працівниця закладу Катерина Баранова. Дівчина родом із села Опришки Глобинської громади. Про це пишуть на сторінці кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету, де Катерина навчалася.

 

Подруга Катерини, Анна, пише:

Катя працювала в обласній бібліотеці багато років, влаштовувала свята для діток і студентів. А три місяця назад влаштувалась на роботу в Інститут звʼязку.

За словами Анни, у той день дівчина була на роботі і саме спускалася в укриття. Але, на жаль, не встигла…

У Каті залишився чоловік і маленька донечка, яким тепер більше ніколи не побачити посмішки любої дружини і матусі. Тепер маму донечка обіймати може лише спогадами, — додає її подруга.

 

Друзі пригадують Катерину як добру, чесну, щиру та завжди усміхнену дівчину. Вона завжди приходила усім на допомогу і дуже любила життя. Життя, яке так швидко втратила…

Також Анна збирає кошти на допомогу родині.

Monobank: 5375411222324654

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Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Катерини.

Нагадаємо, за офіційними даними внаслідок ракетного удару загинули 55 громадян.

У суботу у Полтаві попрощалися із шістьма військовослужбовцями, що загинули в Інституті зв'язку 3 вересня.

Ракетний удар по Полтаві

Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.
Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. 

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки. 

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ. 

Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.

Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв’язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття. В Інституті зв'язку у Полтаві на момент атаки перебувало 700 військовослужбовців. Нині із постраждалими та врятованими внаслідок ракетного удару людьми працюють психологи.

Пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби. До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників. Загинули 55 людей, травмовані — 328. Станом на вечір 5 вересня у медзакладах перебували 38 людей у важкому стані, 27 — у реанімації. 4 вересня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час брифінгу зазначив, що серед загиблих є тіла, які ще не ідентифіковані, а кількість зниклих безвісти поки не коментують

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:

  • 0505052959 гаряча лінія Департаменту охорони здоров’я;
  • телефони приймальних відділень
    0660814276; 0532607185; 0532512095; 0532609716; 0532565946.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава ракетний удар загиблі
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