Внаслідок ракетного удару у Полтаві загинула працівниця Інституту зв'язку, яка народилася на Кременчуччині

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Під час ракетного удару по навчальному корпусу Інституту зв’язку у Полтаві загинула працівниця закладу Катерина Баранова. Дівчина родом із села Опришки Глобинської громади. Про це пишуть на сторінці кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету, де Катерина навчалася.

Подруга Катерини, Анна, пише:

Катя працювала в обласній бібліотеці багато років, влаштовувала свята для діток і студентів. А три місяця назад влаштувалась на роботу в Інститут звʼязку.

За словами Анни, у той день дівчина була на роботі і саме спускалася в укриття. Але, на жаль, не встигла…

У Каті залишився чоловік і маленька донечка, яким тепер більше ніколи не побачити посмішки любої дружини і матусі. Тепер маму донечка обіймати може лише спогадами, — додає її подруга.

Друзі пригадують Катерину як добру, чесну, щиру та завжди усміхнену дівчину. Вона завжди приходила усім на допомогу і дуже любила життя. Життя, яке так швидко втратила…

Також Анна збирає кошти на допомогу родині.

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Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Катерини.

Нагадаємо, за офіційними даними внаслідок ракетного удару загинули 55 громадян.

У суботу у Полтаві попрощалися із шістьма військовослужбовцями, що загинули в Інституті зв'язку 3 вересня.

Ракетний удар по Полтаві