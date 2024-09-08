Пошкоджені приватні будинки, проте потреби у відселенні немає — Ямщикова

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Внаслідок ракетного удару по Полтаві 7 вересня жертв немає, двоє людей звернулися до медзакладів

Внаслідок чергового ракетного удару по Полтавській громаді, який стався у суботу, 7 вересня, кілька приватних будинків зазнали пошкоджень. Проте потреби у відселенні мешканців немає — так заявила у своєму телеграм-каналі в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.

Жертв, за її словами, немає. Двоє громадян звернулися до лікарень громади за медичною допомогою, проте їхній стан здоров’я некритичний.

Всі необхідні роботи виконані ДСНС. Електропостачання відновлено, — додає Ямщикова.

Нагадаємо, учора, 7 вересня, близько 22.27 у Полтавській громаді пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль із Харківщини у напрямку міста.