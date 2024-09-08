Пошкоджені приватні будинки, проте потреби у відселенні немає — Ямщикова

Внаслідок чергового ракетного удару по Полтавській громаді, який стався у суботу, 7 вересня, кілька приватних будинків зазнали пошкоджень. Проте потреби у відселенні мешканців немає — так заявила у своєму телеграм-каналі в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.
Жертв, за її словами, немає. Двоє громадян звернулися до лікарень громади за медичною допомогою, проте їхній стан здоров’я некритичний.
Нагадаємо, учора, 7 вересня, близько 22.27 у Полтавській громаді пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль із Харківщини у напрямку міста.
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