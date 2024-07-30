Повернення дітей в офлайн школи: як МОН та Мінцифра планують повернути 300 тисяч учнів за парти до кінця року

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 154

За останні 4 роки українська система освіти зазнала значних втрат. COVID-19 та повномасштабна війна відобразилися на динаміці й досягненнях учнів. Як наслідок — українські діти відстають від однолітків з інших країн на 1,5–2,5 роки навчання. Про це свідчить дослідження PISA–2022. Тож МОН і Мінцифра презентували комплексну політику «Школа офлайн», мета якої — повернути дітей до безпечного очного навчання, а там, де це неможливо, — створити умови для якісної та ефективної дистанційної освіти, повідомляє пресслужба Міносвіти.

«Запровадження дистанційного формату навчання під час пандемії та його продовження після початку повномасштабної війни були вимушеними та вкрай важливими кроками, які допомогли нам зберегти систему освіти. Водночас дистанційна освіта — одна з причин появи та поглиблення освітніх втрат в наших дітей. Тож такий формат не може бути довгостроковою стратегією для держави. Сьогодні маємо різні категорії учнів із різними потребами, як-от: діти на ТОТ чи діти за кордоном. Наше завдання: запропонувати індивідуальний підхід для кожної дитини — передусім якісну освіту, яка відповідає потребам та умовам, у яких перебувають учні», — наголосив Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України.

Зараз майже 1 млн дітей навчається онлайн: приблизно 600 тисяч в Україні, ще майже 400 тисяч за кордоном. Дистанційна освіта не дає змоги дітям соціалізуватися й розвивати м’які навички, пише пресслужба МОН. Під час знеструмлень учні не можуть навчатися або ж зовсім не мають потрібних для уроків гаджетів. Також неможливо проконтролювати, щоб усі діти, які навчаються онлайн удома, спускалися в укриття під час повітряних тривог.

«Саме тому «Школа офлайн» містить низку політик, під час розроблення яких ми проводили зустрічі в областях, громадах, з освітянами та партнерами. Частина регіонів уже розпочала реалізацію політик, і ми очікуємо поступову імплементацію вже з нового навчального року. Зі свого боку підтримуватимемо всіх учасників освітнього процесу на цьому шляху», — зазначила Надія Кузьмичова, проєктна менеджерка «Школи офлайн».

Під час формування політики, за словами розробників, врахували умови кожної дитини — переміщених унаслідок воєнних дій; тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях; за кордоном; тих, хто має / не має доступу до очної або змішаної освіти. Також більше уваги надають учителям, щоб вони могли зосередитися на роботі з учнями однієї категорії без подвійного навантаження.

Політика «Школи офлайн» містить п’ять основних компонентів, які враховують специфіку кожної категорії учнів та вчителів.

Інфраструктурні рішення: укриття + автобуси + девайси Укриття. Цього року держава виділяє субвенцію 2,5 млрд грн на побудову укриттів у прифронтових областях.

Цього року держава виділяє субвенцію 2,5 млрд грн на побудову укриттів у прифронтових областях. Автобуси. Уряд виділив 1 млрд грн на закупівлю автобусів для підвозу дітей до безпечних місць для навчання.

Уряд виділив 1 млрд грн на закупівлю автобусів для підвозу дітей до безпечних місць для навчання. Девайси. Для учнів та вчителів, які не можуть повернутися до очного навчання, на початку навчального року визначать потребу в девайсах. Навчання за місцем перебування дитини Діти можуть навчатися в школі за місцем перебування або дистанційно у своїй школі, якщо немає укриття чи вільних місць. Перегляд мережі дистанційних шкіл Відтепер мінімальна наповнюваність класу — 20 учнів, наявність щонайменше одного класу для всіх років навчання. Навчання дітей на ТОТ Нові формати навчання, такі як індивідуальний план навчання (педагогічний патронаж) або дистанційне навчання у своїй школі. Діти за кордоном Запроваджується українознавчий компонент, що дозволяє дітям очно навчатися в країні перебування та водночас дистанційно вивчати українознавчі предмети.

Можливості для вчителів

Кадровий резерв. Педагоги отримуватимуть середню зарплату й проходитимуть навчання.

Педагоги отримуватимуть середню зарплату й проходитимуть навчання. Перехід до іншого закладу освіти за наявності вакансій.

Детальніше можна ознайомитися на інфографіках:

Нагадаємо, 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня. Можливо, що діти навчатимуться у суботу і матимуть 56 діб канікул взимку.