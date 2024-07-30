Повернення дітей в офлайн школи: як МОН та Мінцифра планують повернути 300 тисяч учнів за парти до кінця року

Розробники запевняють, що політика «Школи офлайн» містить п’ять основних компонентів, які враховують специфіку кожної категорії учнів та вчителів
За останні 4 роки українська система освіти зазнала значних втрат. COVID-19 та повномасштабна війна відобразилися на динаміці й досягненнях учнів. Як наслідок — українські діти відстають від однолітків з інших країн на 1,5–2,5 роки навчання. Про це свідчить дослідження PISA–2022. Тож МОН і Мінцифра презентували комплексну політику «Школа офлайн», мета якої — повернути дітей до безпечного очного навчання, а там, де це неможливо, — створити умови для якісної та ефективної дистанційної освіти, повідомляє пресслужба Міносвіти.
Зараз майже 1 млн дітей навчається онлайн: приблизно 600 тисяч в Україні, ще майже 400 тисяч за кордоном. Дистанційна освіта не дає змоги дітям соціалізуватися й розвивати м’які навички, пише пресслужба МОН. Під час знеструмлень учні не можуть навчатися або ж зовсім не мають потрібних для уроків гаджетів. Також неможливо проконтролювати, щоб усі діти, які навчаються онлайн удома, спускалися в укриття під час повітряних тривог.
Під час формування політики, за словами розробників, врахували умови кожної дитини — переміщених унаслідок воєнних дій; тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях; за кордоном; тих, хто має / не має доступу до очної або змішаної освіти. Також більше уваги надають учителям, щоб вони могли зосередитися на роботі з учнями однієї категорії без подвійного навантаження.
Політика «Школи офлайн» містить п’ять основних компонентів, які враховують специфіку кожної категорії учнів та вчителів.
Інфраструктурні рішення: укриття + автобуси + девайси
Навчання за місцем перебування дитини
Перегляд мережі дистанційних шкіл
Навчання дітей на ТОТ
Діти за кордоном
Можливості для вчителів
Детальніше можна ознайомитися на інфографіках:
Нагадаємо, 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня. Можливо, що діти навчатимуться у суботу і матимуть 56 діб канікул взимку.
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