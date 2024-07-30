На вулиці Миру зроблять зупинку за понад 200 тисяч гривень

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Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило капітальний ремонт зупинки громадського транспорту на вулиці Миру, 5а у бік вулиці Вадима Пугачова. Ціна робіт складає понад 200 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Зупинку мають встановити до кінця серпня. Угоду «Благоустрій Кременчука» уклало з підприємицею Ганною Бєлкіною.

Нагадаємо, навесні комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті.

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив, що Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).

Станом на початок червня стало відомо, що підприємиця Бєлкіна офіційно працевлаштувала робітників.

Загалом на відновлення зупинок з бюджету Кременчука планують виділити 1,5 млн гривень.