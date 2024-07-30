Завтра графіки знеструмлення не застосовуватимуть

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Однак це не стосується планових відключень

Завтра, 31 липня, графіки знеструмлення не застосовуватимуть, повідомляє пресслужба «Укренерго».

При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження споживання Укренерго обіцяє повідомляти додатково.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Однак це не стосується планових відключень, які «Полтаваобленерго» застосовує, задля ремонту на мережах.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко прогнозує, що наступні три місяці можуть пройти з мінімальними обмеженнями або взагалі без відключень електроенергії.