Завтра графіки знеструмлення не застосовуватимуть

Завтра, 31 липня, графіки знеструмлення не застосовуватимуть, повідомляє пресслужба «Укренерго».
При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження споживання Укренерго обіцяє повідомляти додатково.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Однак це не стосується планових відключень, які «Полтаваобленерго» застосовує, задля ремонту на мережах.
Нагадаємо, радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко прогнозує, що наступні три місяці можуть пройти з мінімальними обмеженнями або взагалі без відключень електроенергії.
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