Асоціацію української культури в Італії після початку повномасштабного вторгнення заснувала колишня дизайнерка Світлана Терещенко, яка родом із Кременчука, і вже понад 30 років проживає в Італії. Вона також розповіла студентам та викладачам академії про діяльність асоціації
Кременчуцька гуманітарно-технолоігчна академія підписала угоду про співпрацю з Асоціацією української культури в Італії. Сьогодні, 27 лютого, до академії завітала засновниця асоціації Світлана Терещенко. Жінка родом із Кременчука, проте уже понад 30 років живе в Італії. Активною громадською діяльністю почала займатися від початку повномасштабного вторгнення.
— Сьогодні ми засвідчуємо нашими підписами те, що наш заклад освіти й організація, яку очолює пані Світлана, починає свою офіційну співпрацю. Адже нас об'єднує багато речей, зокрема освіта й культура, — наголосила очільниця гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна.
Після офіційної частини Світлана Терещенко розповіла гостям заходу про свою діяльність.
В Італії жінка працювала дизайнеркою, мала власний бренд під назвою Tak.Ori та співпрацювала із відомими дизайнерами Валентино, Ральфом Лореном, засновниками бренду Дольче Габана. Проте після повномасштабного вторгнення її життя кардинально змінилося — вона закрила свій бренд і повністю присвятила себе просвітницькій діяльності.
Після цього пані Світлана зрозуміла, в якому напрямку їй треба рухатися: потрібно міняти думку італійців. Тому вона й заснувала Асоціацію української культури в Італії «Борисфен».
— Ми проводимо заходи, запрошуємо професорів. Робимо різні вечори, лекції. Останній наш великий захід, який ми провели, яким я пишаюся, це Фестиваль української культури в Мілані. Це було п’ять вечорів, де ми розповідали про українську культуру, про українське кіно, про українську музику. Щоб італійці розуміли, що українська культура — величезна, і її неможливо знищити, як би росіяни не намагалися це зробити.
Це вже не перший захід, який Світлана Терещенко проводить у Кременчуці — у вересні вона проводила благодійний вечір разом з українською письменницею та музиканткою Іреною Карпою. Про якісь подальші культурні проєкти у рідному місті поки не береться говорити, проте завжди відкрита до пропозицій, і сама звертатиметься із новими ініціативами.
Основна частина присутніх у залі — молодь, студенти академії. Тож основна думка, яку пані Світлана хотіла донести присутнім — варто не боятися, а починати щось робити.
На згадку про зустріч із молоддю та підписання угоди про співпрацю від усієї академії Леся Крупіна подарувала Світлані дерев'яну карту України із серцем у рідному жінці Кременчуці.
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