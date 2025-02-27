Кременчуцька гуманітарно-технолоігчна академія підписала угоду про співпрацю з Асоціацією української культури в Італії

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 153

Асоціацію української культури в Італії після початку повномасштабного вторгнення заснувала колишня дизайнерка Світлана Терещенко, яка родом із Кременчука, і вже понад 30 років проживає в Італії. Вона також розповіла студентам та викладачам академії про діяльність асоціації

Кременчуцька гуманітарно-технолоігчна академія підписала угоду про співпрацю з Асоціацією української культури в Італії. Сьогодні, 27 лютого, до академії завітала засновниця асоціації Світлана Терещенко. Жінка родом із Кременчука, проте уже понад 30 років живе в Італії. Активною громадською діяльністю почала займатися від початку повномасштабного вторгнення.

— Сьогодні ми засвідчуємо нашими підписами те, що наш заклад освіти й організація, яку очолює пані Світлана, починає свою офіційну співпрацю. Адже нас об'єднує багато речей, зокрема освіта й культура, — наголосила очільниця гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна.

Після офіційної частини Світлана Терещенко розповіла гостям заходу про свою діяльність.

В Італії жінка працювала дизайнеркою, мала власний бренд під назвою Tak.Ori та співпрацювала із відомими дизайнерами Валентино, Ральфом Лореном, засновниками бренду Дольче Габана. Проте після повномасштабного вторгнення її життя кардинально змінилося — вона закрила свій бренд і повністю присвятила себе просвітницькій діяльності.

— Перше, що я зробила, це організувала інтерв’ю президента Зеленського на італійському політичному каналі, бо до цього за кордоном про Україну взагалі нічого не знали. Зеленського тут сприймали виключно як актора, коміка. Тут російська пропаганда дуже добре спрацювала.

Після цього пані Світлана зрозуміла, в якому напрямку їй треба рухатися: потрібно міняти думку італійців. Тому вона й заснувала Асоціацію української культури в Італії «Борисфен».

— Ми проводимо заходи, запрошуємо професорів. Робимо різні вечори, лекції. Останній наш великий захід, який ми провели, яким я пишаюся, це Фестиваль української культури в Мілані. Це було п’ять вечорів, де ми розповідали про українську культуру, про українське кіно, про українську музику. Щоб італійці розуміли, що українська культура — величезна, і її неможливо знищити, як би росіяни не намагалися це зробити.

Це вже не перший захід, який Світлана Терещенко проводить у Кременчуці — у вересні вона проводила благодійний вечір разом з українською письменницею та музиканткою Іреною Карпою. Про якісь подальші культурні проєкти у рідному місті поки не береться говорити, проте завжди відкрита до пропозицій, і сама звертатиметься із новими ініціативами.

Основна частина присутніх у залі — молодь, студенти академії. Тож основна думка, яку пані Світлана хотіла донести присутнім — варто не боятися, а починати щось робити.

— Кожен українець в колі родині, з друзями, може щось розповісти й може щось довести. А для цього треба нам самим щось знати. Тому я закликаю: читайте українську літературу, читайте українську історію. Зараз дуже багато подкастів, ютуб-каналів, де зібрано багато корисної інформації в легкій та доступній формі. Тож, набравшись таким чином знань, буде дуже легко розкласти усе по поличках.

На згадку про зустріч із молоддю та підписання угоди про співпрацю від усієї академії Леся Крупіна подарувала Світлані дерев'яну карту України із серцем у рідному жінці Кременчуці.