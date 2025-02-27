Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 28 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Архипа Тесленка, 2
  • вул. Батуринська, 1-21
  • пров. Будівельний, 4, 7
  • пров. Вагонобудівний, 7-22
  • пров. Василя Стефаника, 1/3-27
  • вул. Вільної України, 29-60
  • пров. Вишневий, 1/83-13/20
  • пр-д Вишневий, 3-6
  • вул. Деповська, 96-100
  • пров. Грузинський,11-27
  • вул. Зарічна, 1/9-46/5
  • вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10
  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • пров. Капітана Мехеди, 1-7/1
  • вул. Київська, 64-80, 121
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
  • вул. Ліщинова, 1А-46
  • вул. М. Кучми, 85, 94
  • вул. Миколаївська, 1А-12
  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
  • вул. Миру, 13, 19, 27-37
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
  • вул. Недогарська, 3
  • вул. Нова, 2/1-14/16
  • вул. Новоіванівська, 17А-38
  • пров. Новоіванівський, 3-21
  • вул. Олександрійська, 28-89
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • просп. Лесі Українки, 18
  • вул. Покровська, 4А,9/14
  • пров. Рівненський, 8А
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205
  • вул. Силікатна, 2/12-15
  • пров. Силікатний, 1-17/18
  • туп. Сінний, 2-30
  • вул. Софіївська, 41/26-55/35
  • пров. Тихий, 6
  • пров. Транспортний, 1-28
  • вул. Цегельна, 1-35
  • вул. Чорноморська, 5-24/35
  • пров. Шкільний, 18/5
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
  • вул. Ярмаркова, 2/5-20.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • пров. Веселий, 10
  • вул. Івана Франка, 29 33
  • вул. Київська, 64-80, 121
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • просп. Полтавський, 277-281
  • с. Придніпрянське
  • вул. Перекопська, 40
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення
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