Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 28 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Архипа Тесленка, 2
- вул. Батуринська, 1-21
- пров. Будівельний, 4, 7
- пров. Вагонобудівний, 7-22
- пров. Василя Стефаника, 1/3-27
- вул. Вільної України, 29-60
- пров. Вишневий, 1/83-13/20
- пр-д Вишневий, 3-6
- вул. Деповська, 96-100
- пров. Грузинський,11-27
- вул. Зарічна, 1/9-46/5
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- пров. Капітана Мехеди, 1-7/1
- вул. Київська, 64-80, 121
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
- вул. Ліщинова, 1А-46
- вул. М. Кучми, 85, 94
- вул. Миколаївська, 1А-12
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
- вул. Миру, 13, 19, 27-37
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
- вул. Недогарська, 3
- вул. Нова, 2/1-14/16
- вул. Новоіванівська, 17А-38
- пров. Новоіванівський, 3-21
- вул. Олександрійська, 28-89
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- просп. Лесі Українки, 18
- вул. Покровська, 4А,9/14
- пров. Рівненський, 8А
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205
- вул. Силікатна, 2/12-15
- пров. Силікатний, 1-17/18
- туп. Сінний, 2-30
- вул. Софіївська, 41/26-55/35
- пров. Тихий, 6
- пров. Транспортний, 1-28
- вул. Цегельна, 1-35
- вул. Чорноморська, 5-24/35
- пров. Шкільний, 18/5
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- вул. Ярмаркова, 2/5-20.
З 8.00 до 19.00
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29 33
- вул. Київська, 64-80, 121
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- просп. Полтавський, 277-281
- с. Придніпрянське
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
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