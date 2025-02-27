Маленькі олімпійці з Горішніх Плавнів вдало виступили на Всеукраїнському спортивно-виховному заході «Україна єднає серця»

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Представники нашого міста вибороли перше місце у змаганнях із плавання та друге в естафеті й посіли 11-те місце в загальному заліку серед 26 команд з усієї України

Всеукраїнський спортивно-виховний захід «Україна єднає серця» проводився за ініціативи Національного олімпійського комітету (НОК) України. Змагання проходили з 29 січня по 1 лютого в Карпатах, на території туристичного комплексу «Буковель» та готелю Chevalier Panorama, повідомляють організатори.

Захід зібрав спортсменів у складі 26 команд з усіх регіонів України. У змаганнях взяли участь близько 208 дітей віком від 12 до 14 років, понад 50 їхніх представників і тренерів. Організатори заходу зазначають, що переважна більшість учасників — це діти, які пережили жахи російської агресії і вперше мали можливість побачити українські Карпати.

«"Україна єднає серця« — не тільки масштабний спортивний захід, а й справжній прояв єдності нашої нації, який об’єднує молодь, спорт і патріотизм в один могутній рух», — підкреслюють у НОК.

Урочисте відкриття Всеукраїнського спортивно-виховного заходу «Україна єднає серця» проводилося за участі поважних гостей. Серед них були президент Національного олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт та інші представники НОК, народні обранці різних рівнів, керівники місцевих органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів. Протягом чотирьох змагальних днів спортсмени випробовували сили в лижних перегонах, катаннях на ковзанах, плаванні, спортивному орієнтуванні на місцевості, легкоатлетичній естафеті. Для учасників заходу проводилися ранкові зарядки разом з олімпійцями України, різні рухові активності, спортивна вікторина, дискотеки, концерт колективів художньої самодіяльності. Були організовані відвідування етнопарку «Гуцул-ленд», катання на колесі огляду, підйом на канатно-крісельному витягу на гірську вершину.

«Ці чотири дні були не лише про спорт, а й про дружбу, мотивацію та натхнення, — наголосив виконавчий директор відділення НОК України в Горішніх Плавнях Микола Шишліков. — Наші спортсмени мали унікальну можливість спілкуватися з чемпіонами та призерами Олімпійських ігор, брати участь у майстер-класах і отримувати нагороди з їхніх рук. Крім спортивних баталій, діти змогли насолодитися красою Карпат і відвідати сучасні спортивні споруди Буковелю. Учасники та гості отримали яскраві враження від перебування на території мальовничих українських Карпат».

Микола Шишліков висловлює подяку всім залученим до організації та проведення заходу: представникам НОК України та господарям змагань із відділення НОК України в Івано-Франківській області, Благодійному фонду Полтавського ГЗК, компанії «Фероліт» — за фінансову допомогу та транспорт для команди до Олександрії на рейсовий потяг.

«Ми щиро вдячні вчителям фізичного виховання школи № 3 та тренерам-викладачам відділення плавання ДЮСШ № 1 за підготовку команди до змагань, — підкреслив Микола Шишліков. — Дякуємо учням, які взяли активну участь у цьому заході».

Як розповіла вчителька фізкультури школи № 3 Тетяна Огер, команда навчального закладу була представлена чотирма хлопцями та чотирма дівчатами.

«Ми готувалися до цього заходу. Ясна річ, що на лижах через погодні умови ми не тренувалися, але проводили інші тренування, зокрема, грали в теніс, бадмінтон, проводили естафети, хоча не знали, які випробування нам готують, — зазначила Тетяна Огер. — Крім змагань для дітей було змістовне дозвілля — ми каталися на лижах у Буковелі, на ковзанах».

У перший день заходу відбулися змагання з плавання, де найкращі результати показали Марія Рєпченко, Вікторія Кобеляцька, Ігор Федоренко та Владислав Табанюк, посівши перше місце. Друга половина групи у складі Поліни Огер, Катерини Кушко, Ярослава Гуріна та Льва Єріна взяла участь у спортивних естафетах, які складалися зі стрибків із перешкодами, човниковому бігу тощо, де виборола друге місце.

У загальному заліку серед 26 команд з усієї України наша команда посіла 11-те місце.

Зі слів учительки, дітям запам’яталися тренування, які з ними проводила Олена Білосюк (Підгрушна) — чемпіонка зимових Олімпійських ігор 2014 року, чемпіонка світу, переможниця і призерка етапів змагань на Кубок світу з біатлону. Найсильніші враження в учасниці змагань, учениці 8-Б класу Марії Рєпченко залишилися від змагань із плавання, де разом із товаришами по команді вона посіла перше місце. Дівчина відзначила наполегливість і волю до перемоги наших спортсменів. Як розповіли у школі, діти взяли із собою виконані власноруч подарунки. Зокрема, Марія Рєпченко зв’язала іграшки, які організатори передадуть на фронт нашим воїнам-захисникам. Також школярі підготували плакат із зображеннями символів нашого міста та України загалом — поруч із вагоном з окатками розмістили козацьку шаблю. Учню 8-А класу Ярославу Гуріну, який вже бував у Карпатах із батьками, найбільше сподобалася щирість та чуйність місцевих жителів.

«Коли поверталися в Горішні Плавні, то щоб не сидіти на вокзалі в Івано-Франківську в очікуванні потягу, вирішили прогулятися містом. Місцева жителька, яку наша група зустріла на вулиці та поцікавилася в неї щодо пам’яток міста, запропонувала провести нам своєрідну екскурсію. Вона показала ратушу та інші визначні місця», — розповів він.

Як зазначають у міському відділенні Національного олімпійського комітету, нинішні змагання під егідою НОК — це вже не перший подібний захід, у якому беруть участь школярі з Горішніх Плавнів. Навесні минулого року учні школи № 1 успішно дебютували в Пущі-Водиці. А представники школи № 5 виступили восени на спортивному заході в Луцьку.