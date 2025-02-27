Проєкт Brama допомагає блокувати російську пропаганду та дезінформацію

У сучасній війні противник активно застосовує фейкові новини, мережі ботів і дезінформаційні кампанії для дестабілізації суспільства, підриву довіри до влади та маніпуляції громадською думкою.
Одним із механізмів боротьби з інформаційними загрозами є проєкт Brama, який виявляє та блокує ресурси, що несуть потенційну загрозу національній безпеці України. Про це повідомив керівник ВПК у Полтавській області ДКП НП України, полковник поліції Олександр Лазар.
Brama об’єднує громадян, державні установи та кіберфахівців, створюючи ефективний механізм протидії дезінформації.
Кожен українець може долучитися до інформаційного спротиву, зокрема:
Противник вдосконалює свої методи — використовує штучний інтелект, deepfake-відео та маніпулятивні алгоритми соцмереж. Проте активна участь громадян значно ускладнює вплив таких атак.
Brama дозволяє кожному стати частиною інформаційного захисту України, допомагаючи створювати безпечний цифровий простір.
Долучитися до інформаційного спротиву: stopfraud.gov.ua
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