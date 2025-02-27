Проєкт Brama допомагає блокувати російську пропаганду та дезінформацію

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 1

Українці можуть долучитися до інформаційного спротиву

У сучасній війні противник активно застосовує фейкові новини, мережі ботів і дезінформаційні кампанії для дестабілізації суспільства, підриву довіри до влади та маніпуляції громадською думкою.

Одним із механізмів боротьби з інформаційними загрозами є проєкт Brama, який виявляє та блокує ресурси, що несуть потенційну загрозу національній безпеці України. Про це повідомив керівник ВПК у Полтавській області ДКП НП України, полковник поліції Олександр Лазар.

Як працює Brama

Brama об’єднує громадян, державні установи та кіберфахівців, створюючи ефективний механізм протидії дезінформації.

Кожен українець може долучитися до інформаційного спротиву, зокрема:

Повідомляти про сумнівні сайти, Telegram-канали та акаунти, що поширюють маніпулятивний контент.

про сумнівні сайти, Telegram-канали та акаунти, що поширюють маніпулятивний контент. Користуватися фактчекінговими ресурсами для перевірки інформації перед її поширенням.

для перевірки інформації перед її поширенням. Орієнтуватися на офіційні списки заблокованих ресурсів, щоб уникати їхнього впливу.

Чому це важливо

Противник вдосконалює свої методи — використовує штучний інтелект, deepfake-відео та маніпулятивні алгоритми соцмереж. Проте активна участь громадян значно ускладнює вплив таких атак.

Brama дозволяє кожному стати частиною інформаційного захисту України, допомагаючи створювати безпечний цифровий простір.

Долучитися до інформаційного спротиву: stopfraud.gov.ua