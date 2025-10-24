ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві суд винів вирок учасникові схеми нелегальних онлайн-казино

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 95

 

Чоловік визнав провину, а суд обрав йому іспитовий строк

У Полтаві суд виніс вирок місцевому жителю, який входив до складу угрупування, що організувало мережу нелегальних онлайн-казино. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду від 22 жовтня.

За даними суду, з жовтня 2023 по листопад 2024 року схема принесла її учасникам понад 83 мільйони гривень.

Як встановило слідство, організатор угрупування залучив знайомих та облаштував щонайменше два офіси у Полтаві. Працівники підтримували роботу онлайн-казино, приймали гроші від гравців і виплачували виграші.

Гроші проходили через банківські картки, оформлені на підставних осіб. Застосовували схему p2p-переказів — прямі перекази з картки на картку, які складно відстежити. Потім кошти знімали готівкою або переводили в криптовалюту.

Під час розгляду справи обвинувачений уклав угоду з прокурором і визнав свою провину.

Шевченківський районний суд Полтави призначив йому штраф за незаконну організацію азартних ігор та 5 років позбавлення волі за відмивання коштів. Однак вирок обивнуваченому замінили на іспитовий строк тривалістю 2 роки. 

Нагадаємо, торік на Полтавщині перед судом постала місцева жінка, яка в Оржиці організувала казино в одному з кафе.

Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду казино азартні ігри
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

