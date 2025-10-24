У Полтаві суд винів вирок учасникові схеми нелегальних онлайн-казино

У Полтаві суд виніс вирок місцевому жителю, який входив до складу угрупування, що організувало мережу нелегальних онлайн-казино. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду від 22 жовтня.

За даними суду, з жовтня 2023 по листопад 2024 року схема принесла її учасникам понад 83 мільйони гривень.

Як встановило слідство, організатор угрупування залучив знайомих та облаштував щонайменше два офіси у Полтаві. Працівники підтримували роботу онлайн-казино, приймали гроші від гравців і виплачували виграші.

Гроші проходили через банківські картки, оформлені на підставних осіб. Застосовували схему p2p-переказів — прямі перекази з картки на картку, які складно відстежити. Потім кошти знімали готівкою або переводили в криптовалюту.

Під час розгляду справи обвинувачений уклав угоду з прокурором і визнав свою провину.

Шевченківський районний суд Полтави призначив йому штраф за незаконну організацію азартних ігор та 5 років позбавлення волі за відмивання коштів. Однак вирок обивнуваченому замінили на іспитовий строк тривалістю 2 роки.

