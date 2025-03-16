Гіпертонікам протипоказаний хліб, сир й ковбаса

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 362 Коментарів: 1

Продукти, які не рекомендується вживати гіпертонікам, щоб не нанести шкоду здоров’ю

Хліб і хлібобулочні вироби містять багато натрію і насичених жирів, які підвищують артеріальний тиск.

Напої з кофеїном володіють стимулюючим ефектом і підвищують артеріальний тиск.

Соуси й заправки для салатів містять багато натрію і тому шкодять здоров’ю артерій.

Спред і маргарин містять дуже багато натрію і жиру, тому зловживання ними підвищує рівень поганого холестерину в організмі і перешкоджає нормальному кровоточу.

Сир містить дуже багато солі й насичених жирів, які підвищують артеріальний тиск.

Ковбаса містить занадто багато насичених жирів і хімічних сполук, що ускладнює кровообіг в артеріях.

Солодощі й рафінований цукор призводять до набору зайвої ваги й діабету, що вдвічі гірше для людей із високим тиском.

Соління і маринади провокують затримку рідини в організмі, що завдає шкоди ниркам, серцю і судинам, а також підвищує тиск.