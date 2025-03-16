Гіпертонікам протипоказаний хліб, сир й ковбаса

Хліб і хлібобулочні вироби містять багато натрію і насичених жирів, які підвищують артеріальний тиск.
Напої з кофеїном володіють стимулюючим ефектом і підвищують артеріальний тиск.
Соуси й заправки для салатів містять багато натрію і тому шкодять здоров’ю артерій.
Спред і маргарин містять дуже багато натрію і жиру, тому зловживання ними підвищує рівень поганого холестерину в організмі і перешкоджає нормальному кровоточу.
Сир містить дуже багато солі й насичених жирів, які підвищують артеріальний тиск.
Ковбаса містить занадто багато насичених жирів і хімічних сполук, що ускладнює кровообіг в артеріях.
Солодощі й рафінований цукор призводять до набору зайвої ваги й діабету, що вдвічі гірше для людей із високим тиском.
Соління і маринади провокують затримку рідини в організмі, що завдає шкоди ниркам, серцю і судинам, а також підвищує тиск.
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