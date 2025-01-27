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Допомога військовим, Війна

Ветеран війни Олександр Соболєв звертається по допомогу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 401

Олександр Соболєв — важкопоранений військовий 3 штурмової бригади

Він отримав контузію, важке поранення коліна й проблеми з серцем під час проходження служби. Після виконання бойових завдань потрапив на операцію.

Пройшовши шлях бюрократії, ВАКМС отримав другу групу інвалідності, але за документами інвалідність пов’язана з проходженням військової служби, а мали зробити — з захистом Батьківщини.

Днями Олександр їде в Київ на чергову операцію, після якої його чекає довгий курс реабілітації, на який, на жаль, немає коштів.

— Змушений звертатися й просити про допомогу. Пішов вже п’ятий місяць, немає геть ніяких коштів, ні виплат, ні пенсій, одним словом нічого. Всім небайдужим дякую, всім, хто допоможе, буду щиро вдячний. Слава Україні, слава нації. Україна понад усе, — каже чоловік.

Карта для допомоги: 5168 7456 3861 5598

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Автор: Мирослава Українська
Теги: допомога збір ЗСУ 3 штурмова ветеран лікування
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