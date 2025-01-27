Ветеран війни Олександр Соболєв звертається по допомогу

Він отримав контузію, важке поранення коліна й проблеми з серцем під час проходження служби. Після виконання бойових завдань потрапив на операцію.
Пройшовши шлях бюрократії, ВАКМС отримав другу групу інвалідності, але за документами інвалідність пов’язана з проходженням військової служби, а мали зробити — з захистом Батьківщини.
Днями Олександр їде в Київ на чергову операцію, після якої його чекає довгий курс реабілітації, на який, на жаль, немає коштів.
Карта для допомоги: 5168 7456 3861 5598
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