У Горішніх Плавнях чоловік випав з вікна лікарні

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Врятувати його не вдалося

18 липня близько 15.30 у Горішніх Плавнях з вікна лікарні випав чоловік, повідомила пресслужба поліції Полтавщини. Про подію правоохоронців сповістили медики. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув. Поліція розпочала розслідування.

На місце прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції. Слідчі встановили, що загиблим є 66-річний мешканець селища Козельщина.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо початку розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що 8 липня на провулку Квітки Цісик у Кременчуці чоловік випав із вікна 4 поверху багатоквартирного будинку.