Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа взяла участь у чемпіонаті Європи U18

У фінал змагань Валерія Лапа не потрапила
20 липня кременчуцька спортсменка Валерія Лапа виступила на чемпіонаті Європи з легкої атлетики U18 у стрибках в довжину серед жінок. Легкоатлетка посіла 12 місце у категорії В. Про це стало відомо з сайту Європейської легкої атлетики.
У фінал змагань Валерія Лапа не потрапила. Разом з кременчужанкою у стрибках в довжину виступала ще одна українка Анна Шевченко, яка також посіла 12 місце, але категорії А. Нині чемпіонат триває у Словаччині вже третю добу.
Нагадаємо, вихованка Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного Валерія Лапа здобула перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання проходили у Луцьку з 18 по 20 червня серед юнаків і дівчат 2007 р. н. та молодших.
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