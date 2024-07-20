Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа взяла участь у чемпіонаті Європи U18

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 0

20 липня кременчуцька спортсменка Валерія Лапа виступила на чемпіонаті Європи з легкої атлетики U18 у стрибках в довжину серед жінок. Легкоатлетка посіла 12 місце у категорії В. Про це стало відомо з сайту Європейської легкої атлетики.

У фінал змагань Валерія Лапа не потрапила. Разом з кременчужанкою у стрибках в довжину виступала ще одна українка Анна Шевченко, яка також посіла 12 місце, але категорії А. Нині чемпіонат триває у Словаччині вже третю добу.

Нагадаємо, вихованка Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного Валерія Лапа здобула перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання проходили у Луцьку з 18 по 20 червня серед юнаків і дівчат 2007 р. н. та молодших.