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Кременчук, Освіта, Полтавщина

Цьогоріч Полтавщина придбає 21 шкільний автобус для підвезення учнів до закладів освіти

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 79

 

Вартість одного такого автобуса — 3 млн 400 тис. грн

Цьогоріч Полтавщина придбає 21 шкільний автобус, аби забезпечити підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти. Про це 23 вересня під час брифінгу розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.

Нині важливим елементом є забезпечення підвезення учасників освітнього процесу, зокрема учнів. Ми отримали державну субвенцію, яка уже була розподілена між громадами. Це 36 мільйонів 118 тисяч гривень з державного бюджету за умови спільного фінансування з громадами. 

За словами Чубенка, вартість одного такого автобуса — 3 мільйони 400 тисяч гривень. Тому за умови співфінансування з громадами у форматі «50 на 50» вдасться придбати 21 шкільний автобус.

Заступник начальника ПОВА також додав, що Полтавщина ще має отримати понад 12,5 млн грн державної субвенції на шкільні автобуси, проте наразі ще немає роз’яснень від Міністерства фінансів стосовно того, як ці кошти будуть розподілені. 

І як тільки у нас таке роз’яснення буде, ми будемо розуміти, на яких підставах ми будемо далі розподіляти ці кошти, — додав Чубенко.

Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуцькому районі до закладів освіти підвозитимуть 3600 учнів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: шкільний автобус підвезення
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