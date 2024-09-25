Цьогоріч Полтавщина придбає 21 шкільний автобус для підвезення учнів до закладів освіти

Цьогоріч Полтавщина придбає 21 шкільний автобус, аби забезпечити підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти. Про це 23 вересня під час брифінгу розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.
За словами Чубенка, вартість одного такого автобуса — 3 мільйони 400 тисяч гривень. Тому за умови співфінансування з громадами у форматі «50 на 50» вдасться придбати 21 шкільний автобус.
Заступник начальника ПОВА також додав, що Полтавщина ще має отримати понад 12,5 млн грн державної субвенції на шкільні автобуси, проте наразі ще немає роз’яснень від Міністерства фінансів стосовно того, як ці кошти будуть розподілені.
Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуцькому районі до закладів освіти підвозитимуть 3600 учнів.
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