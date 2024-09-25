Досвід роботи полтавських медиків з надання допомоги постраждалим вивчатимуть колеги з інших областей

Основна увага приділена ключовим факторам, які впливають на ефективність реагування у критичних ситуаціях
Досвід роботи полтавських лікарів з оперативного реагування та надання допомоги великій кількості постраждалих під час ракетного обстрілу вивчатимуть колеги з інших областей. Про це 20 вересня під час зустрічі з керівниками регіональних підрозділів охорони здоров’я повідомив головний лікар України Віктор Ляшко.
Крім полтавських медиків, вивчатиметься також досвід і лікарів Львова та Києва, аби проаналізували координацію дій закладів охорони здоровʼя, медичних працівників та «швидкої» у надзвичайних ситуаціях, зокрема під час ракетних обстрілів.
Основна увага приділятиметься факторам, які визначають ефективність реагування медиків у критичних ситуаціях:
Нагадаємо, допомагати полтавським лікарям рятувати поранених після ракетного удару 3 вересня долучилися медики із шести областей України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.