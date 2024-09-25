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Здоров'я, Полтавщина

Досвід роботи полтавських медиків з надання допомоги постраждалим вивчатимуть колеги з інших областей

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

 

Основна увага приділена ключовим факторам, які впливають на ефективність реагування у критичних ситуаціях

Досвід роботи полтавських лікарів з оперативного реагування та надання допомоги великій кількості постраждалих під час ракетного обстрілу вивчатимуть колеги з інших областей. Про це 20 вересня під час зустрічі з керівниками регіональних підрозділів охорони здоров’я повідомив головний лікар України Віктор Ляшко.

Крім полтавських медиків, вивчатиметься також досвід і лікарів Львова та Києва, аби проаналізували координацію дій закладів охорони здоровʼя, медичних працівників та «швидкої» у надзвичайних ситуаціях, зокрема під час ракетних обстрілів. 

Основна увага приділятиметься факторам, які визначають ефективність реагування медиків у критичних ситуаціях:

  • чіткий алгоритм обовʼязків та дій медичного персоналу в критичній ситуації;
  • визначення маршрутів для пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги та евакуації;
  • оперативне управління усіма засобами та швидкий доступ до них;
  • координація з іншими державними органами;
  • своєчасна комунікація з громадськістю й медіа для запобігання паніки та дезінформації.
На жаль, наразі в країні немає безпечних місць, тому кожна область має пропрацювати та бути готова до будь-яких сценаріїв, аби максимально ефективно надати медичну допомогу постраждалим. Працюємо над тим, аби створити автономну та ефективну систему охорони здоровʼя, здатну адаптуватися до будь-яких викликів — чи то обстріли, чи то відсутність електроенергії або водопостачання, — наголосив Ляшко.

Нагадаємо, допомагати полтавським лікарям рятувати поранених після ракетного удару 3 вересня долучилися медики із шести областей України

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Автор: Яна Гудзь
Теги: медики допомога медична допомога обстріли обмін досвідом
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