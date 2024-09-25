На Полтавщині водолази дістали із води тіло потопельника

Учора, 24 вересня, поблизу села Лучки Кобеляцької громади рятувальники витягли із річки тіло потопельника. Про це інформують у пресслужбі Рятувально-водолазної служби Полтавської обласної ради.
Тіло чоловіка дістали із річки Ворскла.
Тепер особу загиблого та причини і обставини його загибелі мають встановити правоохоронці.
Нагадаємо, станом на кінець серпня у водоймах області потонули 47 людей.
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