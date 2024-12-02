Колишній посадовець судової адміністрації Полтавщини проведе 6 років за ґратами за хабар

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 273

Колишньому посадовцеві Територіального управління Державної судової адміністрації України у Полтавській області залишили чинним покарання — 6 років ув’язнення з конфіскацією — за хабар. Про це інформують у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України, який і відстоював вирок.

За попередніми даними, у 2019 році прокурори довели, що ексчиновник взяв у підприємця 248 тисяч гривень хабаря. Натомість він обіцяв сприяти у виконанні умов договору, підписанні актів проведених робіт, погодженні та своєчасній оплаті їх вартості.

Під час слідства та судового розгляду справи обвинувачений увесь час свою вину заперечував, проте правоохоронці змогли довести протилежне.

Чоловіка визнали винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі засуджений продовжує відбувати своє законне покарання.

Нагадаємо, директорку та інженера одного з підприємств Кременчука судитимуть за оборудки на ремонті дороги.