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Кременчук, Культура

Намалював десятки сотень картин — у читальній залі бібліотеки на Соборній відкрилася виставка Василя Вакуленка

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 235

Попри важку хворобу, Василь Якович продовжує малювати й створювати справжні шедеври

У затишній читальній залі філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки на цьому тижні відкрилася нова виставка. На стінах зали розмістилися чисельні роботи місцевого талановитого художника, який все життя присвятив мальовничій творчості, Василя Вакуленка.

Тут можна побачити натюрморти, пейзажі, жіночі портрети.

Роботи виконані в різних техніках й привертають увагу своїми яскравими кольорами й тонким виконанням деталей.

Саме цим славиться художник, який понад 50 років працював в Кременчуцькому міському палаці культури, побував в 20 країнах, відвідав сотні галерей й музеїв, намалював багато картин й навіть зараз, після важкої хвороби, продовжує творити й вражати поціновувачів своїми картинами.

 

Василь Вакуленко з Полтавщини. Він народився в селі Опришки Глобинського району в селянській родині. В раннім дитинстві захопився малюванням, й все життя присвятив творчості. Після школи навчався в Університеті мистецтв на факультеті рисунка і живопису. З 1972 року протягом пів століття працював головним художником Кременчуцького міського Палацу культури.

Василь Якович — учасник міських, обласних та республіканських виставок образотворчого мистецтва, лауреат другого Всесоюзного фестивалю народної творчості.

Його роботи експонувалися в Болгарії й Польщі, в Італії та Німеччині.

 

Картини художника знаходяться в Полтавському художньому музеї («Пасіка» 1990 р. полотно, олія 40×60; «Весняний ранок» 1991 р. полотно, олія 35×25), в Полтавському краєзнавчому музеї («Теплий вечір» 1991 р. полотно, олія 22×37; «Степ обпалений сонцем» 1991 р. картон, олія 19×37), в Кременчуцькому краєзнавчому музеї («Край села» 1990 р. полотно, олія 25×40; «Влітку. Стежка до гір» 1991 р. картон, олія 35×48). Вони також прикрашають приватні збірки Бельгії, Німеччини, Польщі, Югославії, Англії, Ізраїлю, Америки.

Він вивчав творчість художників Західної Європи й мистецтва Сходу, а також життя та побут народів світу.

Щоб краще зрозуміти чужоземну культуру, художник побував у 20 країнах: Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Угорщині, Югославії, Туреччині, Португалії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Австрії, Німеччині, Іспанії, Італії, Англії, Франції та інших, і звідусіль привозив етюди, замальовки.

«Василь Вакуленко проявив свій талант в різних техніках і жанрах та, на велике щастя, знайшов свою мистецьку мову. Тож у творчому доробку майстра є натюрморти, пейзажі, портрети, історичні  та побутові, твори у жанрі фентезі. Викликає захоплення й різнобіччя матеріалів, котрими виконані картини: олія. Акварель, гуаш, простий олівець, вугіль, сангіна, пастель і соус. Виглядає так, що художник цілеспрямовано оволодів багатьма техніками не тільки для власного задоволення, а й шукав шляхи до серця глядача, адже кожна техніка — це нова і неповторна мова, що зрозуміла тій чи іншій людині», — так сказано про художника в книзі «Життя, осяяне любов’ю» Оксани Бойко.

Ті, хто особисто знайомий з Василем Яковичем, називають його інтелектуалом. Він розмовляє на чистій українській мові, має тонкий гумор, тактовність.

З ним завжди цікаво спілкуватися, бо це високо освічена людина. В його унікальній бібліотеці понад 2500 книг й 3000 журналів про музику, театр, кіно, художню творчість.

Ще одна унікальна риса — його відкритість. Художник має багато талановитих  й іменитих учнів, яким передав свої знання в міському обʼєднанні художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Творчість». Серед них — Оксана Бойко, Ольга Горпинченко та інші заслужені художники.

 Василь Вакуленко — справді унікальна особистість. Познайомитися з його роботами можна, відвідавши виставку робіт, яка буде працювати протягом грудня-січня у читальній залі бібліотеки на Соборній.

Вхід безплатний.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється нова виставка

«Мистецтво важливе за будь-яких обставин»: у Краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин

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Автор: Мирослава Українська
Теги: читальна зала художник картини живопис
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