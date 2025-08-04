На Глобинщині жінка до смерті побила ногами колишнього співмешканця — справу передали до суду

За даними слідства, трагедія сталася під час сварки в стані сп’яніння
У Семенівському районному суді слухатимуть справу щодо мешканки Кременчуцького району, яку обвинувачують у спричиненні смерті колишньому співмешканцеві. Про це повідомили в Глобинській окружній прокуратурі.
За версією слідства, у червні 2025 року в селі Веселий Поділ під час сварки жінка, перебуваючи напідпитку, завдала чоловікові кілька ударів ногами в груди. Потерпілий отримав тяжкі травми й помер.
Відомо, що жінці 31 рік і вона раніше бже була судимою.
Дії жінки кваліфікували за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
Обвинувальний акт уже передали до суду. Остаточну вину обвинуваченої має встановити суд.
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