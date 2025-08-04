На Глобинщині жінка до смерті побила ногами колишнього співмешканця — справу передали до суду

Вчора, 18:03 Переглядів: 316

За даними слідства, трагедія сталася під час сварки в стані сп’яніння

У Семенівському районному суді слухатимуть справу щодо мешканки Кременчуцького району, яку обвинувачують у спричиненні смерті колишньому співмешканцеві. Про це повідомили в Глобинській окружній прокуратурі.

За версією слідства, у червні 2025 року в селі Веселий Поділ під час сварки жінка, перебуваючи напідпитку, завдала чоловікові кілька ударів ногами в груди. Потерпілий отримав тяжкі травми й помер.

Відомо, що жінці 31 рік і вона раніше бже була судимою.

Дії жінки кваліфікували за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт уже передали до суду. Остаточну вину обвинуваченої має встановити суд.