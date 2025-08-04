Три доби пішки під сонцем: житель Полтавщини намагався незаконно потрапити до Молдови

Вчора, 17:27 Переглядів: 274

На Одещині прикордонники затримали дев’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перейти українсько-молдовський кордон: серед них був і житель Полтавської області. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, чоловіки отримували онлайн-вказівки щодо маршруту від адміністратора телеграм-каналу. За успішне переправлення кожен мав заплатити від 130 до 150 тис. гривень на криптогаманець організатора. Крім полтавця, у складі групи були також жителі Харківської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Волинської, Донецької та Вінницької областей.

Відомо також, що аби дістатися кордону, мандрівники три доби йшли пішки під палючим сонцем. Прикордонники попереджають, що подібні «подорожі» не лише незаконні, а й небезпечні для життя: виснаження, зневоднення та теплові удари можуть мати трагічні наслідки.

На всіх затриманих правоохоронці склали адмінпротоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справи стосовно усіх мандрівників скерували до суду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як житель Полтавщини на акваскутері намагався незаконно втекти до Молдови.