На Полтавщині мотоцикл збив пішоходку: жінку доправили до лікарні

Учора, 3 серпня, близько 16.00 в одному з сіл Нехворощанської громади на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією, 34-річний водій мотоцикла «Дніпро» з коляскою під керуванням збив 40-річну пішоходку. Жінку з травмами госпіталізували.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановлюють причини та всі обставини аварії.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині неповнолітня дівчина потрапила в аварію на мотоциклі.
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