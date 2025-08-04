На Полтавщині мотоцикл збив пішоходку: жінку доправили до лікарні

Вчора, 17:02 Переглядів: 254

Учора, 3 серпня, близько 16.00 в одному з сіл Нехворощанської громади на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, 34-річний водій мотоцикла «Дніпро» з коляскою під керуванням збив 40-річну пішоходку. Жінку з травмами госпіталізували.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють причини та всі обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині неповнолітня дівчина потрапила в аварію на мотоциклі.