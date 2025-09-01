Учора, 31 серпня, близько 15.15 на вулиці Європейській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередніми даними, автомобіль Nissan під керуванням 70-річного водія збив на дорозі 80-річну жінку. Унаслідок аварії пішохідка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Усі причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, днями у Полтаві легковик збив малолітнього хлопчика на пішохідному переході.
