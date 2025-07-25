Житель Полтавщини на акваскутері намагався незаконно втекти до Молдови

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 190

На Вінничині прикордонники затримали 39-річного жителя Полтавщини та його 22-річного знайомого із Вінницької області, які планували нелегально переправитися до Молдови через Дністер. Про це інформують у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

Для незаконного перетину кордону чоловіки підготували акваскутер, а документи й особисті речі герметично запакували. Прикордонники встигли зреагувати і зупинили втікачів ще на початку їх маршруту.

Обох порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно житель Полтавської області для виїзду за кордон одружився із сестрою своєї колишньої дружини: жінка мала групу інвалдіності.