Житель Полтавщини хотів виїхати за кордон: для цього він одружився із колишньою родичкою з інвалідінстю

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Одружився чоловік на сестрі своєї колишньої дружини: попередній шлюб він розірвав близько пів року тому

Днями на Закарпатті військовослужбовці Карпатського прикордонного загону затримали 42-річного жителя Полтавщини приспробі перетнути кордон: у нього виявили підозрілі родинні зв’язки. Деталі інциденту розповіли у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. За попередніми даними, затримали поружжя на україно-польському кордоні під час перевірки документів. З’ясувалося, що дружина чоловіка із ІІІ групою інвалідності — його колишня родичка. Вона виявилася рідною сестрою його колишньої дружини. Відомо, що чоловік розірвав попередній шлюб орієнтовно за пів року до укладання нового. Усю зібрану інформацію прикордонники передали до відповідних органів для подальшої перевірки. Нагадаємо, наприкінці минулого року прикордонники затримали подружжя з Полтавщини, які побралися заради виїзду за кордон.



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