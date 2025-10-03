У Кременчуці створили нову відзнаку «Захисник України – Герой Кременчука»

У Кременчуці заснували нову відзнаку «Захисник України — Герой Кременчука». Її вручатимуть посмертно захисникам, які загинули під час оборони України. Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради 3 жовтня.

Нагороджуватимуть посмертно загиблих або померлих захисників, які були зареєстровані чи проживали на території Кременчуцької громади, навчались тут, мали статус внутрішньо переміщених осіб або перебували на військовому обліку у місцевому ТЦК та СП. Також відзнаку зможуть отримати ті, чиї родини нині проживають у громаді.

Проєкт розробили на підставі звернення філії громадської організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» у Кременчуці.

Додамо, що у Кременчуці членам сімей загиблих (померлих) ветеранів та захисників виплачують від міста одноразову допомогу на сім’ю — 100 000 грн, допомога на сім’ю щорічно — 10 000 грн, на виготовлення та встановлення пам’ятника одноразово — 20 000 грн.