Нова відзнака для полеглих військових обійдеться Кременчуку у понад пів мільйона гривень

ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Кременчук, Гроші

Нова відзнака для полеглих військових обійдеться Кременчуку у понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 166

 

Нагороду вручатимуть рідним військовослужбовців, які загинули під час оборони України

Кременчук планує спрямувати понад пів мільйона гривень на вручення нагрудних знаків рідним полеглих військовослужбовців. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міськради, винесеного на розгляд сесії.

Задля виділення цих коштів вносяться зміни до міської програми »Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки».

У документі не зазначено, яку кількість нагород місто планує закупити упродовж цього та наступного років, проте зазначена сума, скільки на це збираються витратити — 568 тисяч 800 гривень.
Нагадаємо, рішення про вручення нагороди «Захисник України — Герой Кременчука» ухвалили рішенням сесії на початку жовтня.

Нагороджуватимуть посмертно загиблих або померлих захисників, які були зареєстровані чи проживали на території Кременчуцької громади, навчались тут, мали статус внутрішньо переміщених осіб або перебували на військовому обліку у місцевому ТЦК та СП. Також відзнаку зможуть отримати ті, чиї родини нині проживають у громаді.

Проєкт розробили на підставі звернення філії громадської організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» у Кременчуці.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: нагрудний знак нагородження гроші
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх