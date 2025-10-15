Нова відзнака для полеглих військових обійдеться Кременчуку у понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 166

Нагороду вручатимуть рідним військовослужбовців, які загинули під час оборони України

Кременчук планує спрямувати понад пів мільйона гривень на вручення нагрудних знаків рідним полеглих військовослужбовців. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міськради, винесеного на розгляд сесії.

Задля виділення цих коштів вносяться зміни до міської програми »Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки».

У документі не зазначено, яку кількість нагород місто планує закупити упродовж цього та наступного років, проте зазначена сума, скільки на це збираються витратити — 568 тисяч 800 гривень.

Нагадаємо, рішення про вручення нагороди «Захисник України — Герой Кременчука» ухвалили рішенням сесії на початку жовтня.

Нагороджуватимуть посмертно загиблих або померлих захисників, які були зареєстровані чи проживали на території Кременчуцької громади, навчались тут, мали статус внутрішньо переміщених осіб або перебували на військовому обліку у місцевому ТЦК та СП. Також відзнаку зможуть отримати ті, чиї родини нині проживають у громаді.

Проєкт розробили на підставі звернення філії громадської організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» у Кременчуці.