Кременчуківець влаштував бійку на Тернопільщині: двоє чоловіків у реанімації

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 672

Чоловіку може загрожувати до 8 років ув'язнення

У Чорткові на Тернопільщині 46-річний житель Кременчука побив двох чоловіків так, що ті потрапили до реанімації. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

За даними правоохоронців, про бійку повідомили працівники залізничної станції. На місці події поліцейські встановили, що конфлікт виник під час розпивання алкогольних напоїв між трьома чоловіками — кременчуківцем, уродженцем Хмельницької області та жителем Чорткова.

Унаслідок бійки двоє чоловіків отримали тяжкі травми й потрапили до реанімації. Жителя Кременчука затримали на місці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Наразі поліціянти вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

