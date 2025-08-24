У Кременчуцькому районі побили пасажирку електрички: поліція розслідує справу

Справу розслідують за ч.1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.2 ст. 296 (групове хуліганство) КК України

20 серпня Автозаводський районний суд Кременчука дозволив слідчим отримати тимчасовий доступ до історії хвороби пасажирки, яку побили в приміському потязі «Кременчук — Полтава». Ухвала стосується медичних документів із лікарні Горішніх Плавнів, де дівчина перебувала на стаціонарному лікуванні в педіатричному відділенні. Про це йдеться в ухвалі суду.

За версією слідства, 29 червня, з 20.40 по 21.07, в потязі сполученням «Кременчук — Полтава» четверо «осіб чоловічої статті» переламали дівчині палець на лівій руці. Інцидент стався між станціями «Кременчук» і «Омельник».

Дівчина перебувала на лікуванні з 30 червня по 9 липня, йдеться в ухвалі.

Справу розслідують за ч.1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.2 ст. 296 (групове хуліганство) КК України. Щоб підтвердити діагноз і отримати медичні дані, необхідні для судово-медичної експертизи, слідчі звернулися до суду.

