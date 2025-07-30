За зламані співмешканці три ребра кривдник отримав рік умовно

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 295

У Кременчуці судили чоловіка, який побив свою співмешканку та зламав їй три ребра. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 25 липня.

У матеріалаз справи зазначено, що обвинувачений разом зі співмешканкою 13 травня 2025 року уночі вживали разом алкоголь, а тоді між ними виник словесний конфлікт. Після цього чоловік ударив жінку кулаком у стегно, а коли вона опустилася на диван, сів на неї зверху і продовжив бити по тулубу та голові.

За висновком експерта, в результаті побиття у потерпілої були зламані три ребра та виникла закрита тупа травма грудей. Такі травми віднесли до тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

На суді обвинувачений свою провину у скоєному визнав та підтвердив усі обставини події.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 1 року обмеження волі. Проте на підставі ст. 75 ККУ звільнив від відбування покарання та замінив вирок на 1 рік іспитового строку. Крім того, обвинувачений також має пройти програму для кривдників упродовж 1 місяця.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині на 5 років ув'язнили чоловіка, який систематично бив співмешканку та поранив ножем її матір.