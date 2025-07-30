Учора у Кременчуці горів будинок — надзвичайники

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Учора, 29 липня, у Кременчуці на тупику Хорольському сталася пожежа у будинку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Прибувши на місце, рятувальники оцінили обсяг пожежі та приступили до її гасіння. На місці виникло сильне задимлення, тож надзвичайникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося локалізувати й загасити і не допустити її поширенню на кімнати будинку — тим самим надзвичайники врятували приміщення від повного знищення вогнем.

Внаслідок пожежі згоріли солом’яні стіни на 2-му поверсі, дерев’яний каркас та утеплення даху, пошкоджень також зазнали покрівля з металочерепиці та металопластикове вікно, вогонь закоптив дерев’яні меблі та побутові речі.

Попередньо травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає. На місці події працювали підрозділи 14-ї та 16-ї державної пожежно-рятувальних частин.

Причини й обставини займання нині встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, також учора кременчуцькі рятувальники ліквідовували задимлення електрощитової в одній із новобудов.