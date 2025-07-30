На Кременчуччині попрощалися із полеглим захисником Сергієм Дем'яненком

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Учора, 29 липня, у Семенівській громаді на Кременчуччині провели в останню путь військового Сергія Дем’яненка, який загинув 24 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Попівка на Сумщині. Про це повідомили у Семенівській селищній раді.

Попрощатися з полеглим героєм прийшли його рідні, друзі, односельці, військовослужбовці та представники громади. Люди зустрічали траурну процесію, ставши на коліна, і вшанували пам’ять Сергія хвилиною мовчання.

Сергій Дем’яненко народився в селі Біляки. Навчався у місцевій школі, а пізніше закінчив Полтавський геологорозвідувальний технікум, де здобув професію бурильника.

У загиблого захисника залишилося двоє дітей — син і донька.