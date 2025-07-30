На Кременчуччині попрощалися із полеглим захисником Сергієм Дем'яненком

Учора, 29 липня, у Семенівській громаді на Кременчуччині провели в останню путь військового Сергія Дем’яненка, який загинув 24 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Попівка на Сумщині. Про це повідомили у Семенівській селищній раді.
Попрощатися з полеглим героєм прийшли його рідні, друзі, односельці, військовослужбовці та представники громади. Люди зустрічали траурну процесію, ставши на коліна, і вшанували пам’ять Сергія хвилиною мовчання.
Сергій Дем’яненко народився в селі Біляки. Навчався у місцевій школі, а пізніше закінчив Полтавський геологорозвідувальний технікум, де здобув професію бурильника.
У загиблого захисника залишилося двоє дітей — син і донька.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.