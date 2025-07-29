У Кременчуці протягом тижня фіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 86

З 21 по 26 липня у Кременчуці зафіксовано перевищення норм пилу, діоксиду азоту та формальдегіду. Найвищі показники — по формальдегіду

З 21 по 26 липня у Кременчуці зафіксовано перевищення середньодобових концентрацій кількох шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Проби відбиралися на трьох стаціонарних постах по вулиці Молодіжній, а також біля зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».

За результатами спостережень, середньодобові концентрації перевищували гранично допустимі норми за такими показниками:

пил (недиференційований за складом) — 22 липня;

— 22 липня; діоксид азоту — 21, 22, 25 і 26 липня;

— 21, 22, 25 і 26 липня; формальдегід — щоденно протягом усього тижня.

Найвищі рівні формальдегіду зафіксовано 21 і 23 липня — понад 6-кратне перевищення граничної норми.