У Кременчуці протягом тижня фіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі

З 21 по 26 липня у Кременчуці зафіксовано перевищення норм пилу, діоксиду азоту та формальдегіду. Найвищі показники — по формальдегіду
З 21 по 26 липня у Кременчуці зафіксовано перевищення середньодобових концентрацій кількох шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Проби відбиралися на трьох стаціонарних постах по вулиці Молодіжній, а також біля зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».
За результатами спостережень, середньодобові концентрації перевищували гранично допустимі норми за такими показниками:
Найвищі рівні формальдегіду зафіксовано 21 і 23 липня — понад 6-кратне перевищення граничної норми.
Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду та діоксиду азоту фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.
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