У Кременчуці в повітрі виявили перевищення шкідливих речовин: дані за тиждень

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У період з 14 по 19 липня в Кременчуці зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі. Про це 22 липня повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Спостереження проводили на трьох стаціонарних постах — на вул. Молодіжній, біля зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».

Згідно з результатами, перевищення зафіксовані за такими показниками:

Пил (завислі речовини) — 14, 15, 16 і 18 липня.

— 14, 15, 16 і 18 липня. Діоксид азоту — 14–17 та 19 липня.

— 14–17 та 19 липня. Формальдегід — щодня упродовж тижня, з максимальним перевищенням у 5–6 разів.