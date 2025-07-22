У Кременчуці в повітрі виявили перевищення шкідливих речовин: дані за тиждень

У період з 14 по 19 липня в Кременчуці зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі. Про це 22 липня повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Спостереження проводили на трьох стаціонарних постах — на вул. Молодіжній, біля зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».
Згідно з результатами, перевищення зафіксовані за такими показниками:
На графіку також видно, що інші речовини, зокрема оксиди азоту, фенол, аміак, сажа та оксид вуглецю, не перевищували допустимі межі, проте деякі з них наближалися до межі.
У гідрометеоцентрі закликають мешканців бути уважними до самопочуття, особливо людей з хронічними захворюваннями, алергіями та дітей.
Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду та діоксиду азоту фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.
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