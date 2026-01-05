На Полтавщині за рік засудили 68 чоловіків за ухилення від мобілізації — ОТЦК та СП

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 1

Протягом 2025 року суди Полтавщини винесли 68 вироків за ухилення від призову під час мобілізації. Такі дані оприлюднили в обласному ТЦК та СП з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

У всіх випадках чоловіків визнали винними — вони не з’явилися до ТЦК та СП для відправлення до військових частин або навчальних центрів.

Із них 27 осіб отримали реальні строки ув’язнення, двом із них покарання посилили після апеляції прокуратури. Також у 2025 році Полтавський апеляційний суд скасував три умовні вироки, ухвалені судами першої інстанції раніше. Усім трьом чоловікам призначили по три роки позбавлення волі.

У ТЦК наголошують, що умовний термін не є підставою для відстрочки від мобілізації, і робота щодо призову таких осіб триває.

Нагадаємо, упродовж минулого року понад 140 в’язнів на Полтавщині добровільно мобілізувалися до лав ЗСУ.