ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Упродовж минулого року понад 140 в’язнів на Полтавщині добровільно мобілізувалися до лав ЗСУ

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 133

 

Полтавська обласна прокуратура звітувала про свою роботу щодо забезпечення дотримання прав людини у місцях несвободи за 2025 рік

Одним з основних завдань діяльності органів прокуратури є забезпечення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Полтавська обласна прокуратура звітувала про свою роботу щодо забезпечення дотримання прав людини у місцях несвободи за 2025 рік.

Під час наглядової діяльності прокурори Полтавської обласної прокуратури взаємодіють з іншими правоохоронними органами та представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області. Упродовж 2025 року виявлені порушення прав в’язнів на належні умови тримання, праці, матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення, а також дотримання режимних вимог.

За результатами розгляду документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 125 службових осіб

Прокуратура Полтавщини вжила скоординовані заходи щодо перекриття каналів надходження до зон, що охороняються, заборонених предметів, у тому числі наркотичних засобів та психотропних речовин. В установах виконання покарань було викрито та задокументовано факти зберігання та збуту наркотиків, зокрема групою осіб. За цими фактами до суду було скеровано 6 обвинувальних актів.

Обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судових рішень, якими передбачено покарання у виді штрафів, на загальну суму понад 4 млн грн та конфіскації майна засуджених більш ніж на 1,5 млн грн.

В області продовжується застосування умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої  участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності. Упродовж минулого року понад 140 в’язнів виявили бажання мобілізуватися до лав ЗСУ.  

— Працюємо далі, адже кожна людина, незалежно від того, де вона перебуває, має право на гідність, - зазначили в повідомленні Полтавської обласної прокуратури.

Скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію

Нагадаємо, у травні 2025 року ми писали, що близько 10 тисяч ув’язнених виявили бажання захищати Україну.

https://www.telegraf.in.ua/popular/10139988-blizko-10-tisjach-uvjaznenih-vijavili-bazhannja-zahischati-ukrajini-minjust.html

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. До лав Сил оборони України не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконний обіг наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці. Для всіх інших, хто бажає бути мобілізованим, діє умова, що до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Законом передбачено, за ув’язненими, яких звільнили задля служби в ЗСУ, на 12 місяців встановлюють адміністративний нагляд  їм заборонено перебувати поза межами місця дислокації військової частини та місця перебування, визначеного командиром. Також вони мають заборону на виїзд чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі дислокації військової частини.

Ще до ухвалення цього закону «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.

ПО ТЕМІ:

Майже 4 тисячі ув’язнених добровільно приєдналися до лав ЗСУ — серед них семеро жінок 

Десятки ув'язнених з Полтавщини приєдналися до лав Збройних сил України

В Україні ухвалили перші судові рішення про умовно-дострокове звільнення та мобілізацію засуджених

У Мінюсті назвали кількість засуджених, які висловилися про готовність воювати за Україну

Зеленський підписав закон про мобілізацію ув'язнених 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська обласна прокуратура звіт мобілізація місця несвободи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх