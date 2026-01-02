Упродовж минулого року понад 140 в’язнів на Полтавщині добровільно мобілізувалися до лав ЗСУ

Полтавська обласна прокуратура звітувала про свою роботу щодо забезпечення дотримання прав людини у місцях несвободи за 2025 рік

Одним з основних завдань діяльності органів прокуратури є забезпечення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Полтавська обласна прокуратура звітувала про свою роботу щодо забезпечення дотримання прав людини у місцях несвободи за 2025 рік.

Під час наглядової діяльності прокурори Полтавської обласної прокуратури взаємодіють з іншими правоохоронними органами та представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області. Упродовж 2025 року виявлені порушення прав в’язнів на належні умови тримання, праці, матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення, а також дотримання режимних вимог.

За результатами розгляду документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 125 службових осіб.

Прокуратура Полтавщини вжила скоординовані заходи щодо перекриття каналів надходження до зон, що охороняються, заборонених предметів, у тому числі наркотичних засобів та психотропних речовин. В установах виконання покарань було викрито та задокументовано факти зберігання та збуту наркотиків, зокрема групою осіб. За цими фактами до суду було скеровано 6 обвинувальних актів.

Обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судових рішень, якими передбачено покарання у виді штрафів, на загальну суму понад 4 млн грн та конфіскації майна засуджених більш ніж на 1,5 млн грн.

В області продовжується застосування умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності. Упродовж минулого року понад 140 в’язнів виявили бажання мобілізуватися до лав ЗСУ.

— Працюємо далі, адже кожна людина, незалежно від того, де вона перебуває, має право на гідність, - зазначили в повідомленні Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у травні 2025 року ми писали, що близько 10 тисяч ув’язнених виявили бажання захищати Україну.

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. До лав Сил оборони України не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконний обіг наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці. Для всіх інших, хто бажає бути мобілізованим, діє умова, що до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Законом передбачено, за ув’язненими, яких звільнили задля служби в ЗСУ, на 12 місяців встановлюють адміністративний нагляд — їм заборонено перебувати поза межами місця дислокації військової частини та місця перебування, визначеного командиром. Також вони мають заборону на виїзд чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі дислокації військової частини.

Ще до ухвалення цього закону «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.