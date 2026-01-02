З 1 січня в Україні набрав чинності закон про підвищення «дитячих виплат: що він передбачає

Документ передбачає комплексне оновлення системи «дитячих» виплат — від періоду вагітності до моменту зарахування дитини до школи

З 1 січня в Україні набирає чинності закон, який посилює підтримку сімей з дітьми та створює умови для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Закон, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з народними депутатами, був ухвалений 5 листопада 2025 року. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Встановлюється допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам у розмірі 7 тис. грн на одну дитину. 100% середньомісячного грошового забезпечення передбачено для військовослужбовців, поліцейських та інших спеціальних категорій.

Допомога виплачуватиметься упродовж 70 днів до пологів та 56 днів після (або 70 днів при ускладнених пологах або народженні двійні/трійні).

Жінкам, постраждалим від аварії на ЧАЕС – протягом 180 днів відпустки.

Для отримання допомоги жінка може звернутись до найближчого відділення ПФУ з такими даними:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (за наявності);

довідка ОК-5 (можна замовити в Дії або одразу на прийомі в ПФУ);

медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Заявник також може скористатися сервісом Дія.Шеринг – це можливість передати цифрові копії документів без ксерокопій та сканування.

Допомога при народженні дитини

Також до 50 тис. грн зростає виплата при народженні дитини. Право на допомогу має один із батьків дитини або опікун, з яким дитина постійно проживає.

Заява на отримання такої допомоги подається до ПФУ або в рамках єМалятко.

Якщо дитина народилася під час перебування матері за кордоном, жінка повинна подати до ПФУ легалізовані документи про народження, видані органами країни перебування.

Для дітей на повному державному утриманні допомога зараховується на депозитний рахунок і може бути використана після досягнення повноліття.

Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку

Запроваджується допомога для догляду за дитиною до одного року – 7 000 грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 грн (із застосуванням коефіцієнта 1,5).

Для подачі заяви необхідно звернутися до найближчого органу ПФУ та надати:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує повноваження законного представника (у разі подачі не батьками);

медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Допомога по догляду до 1 року призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Заявник також може скористатися сервісом «Дія.Шеринг» – це можливість передати цифрові копії документів без ксерокопій та сканування.

Допомога для догляду за дитиною «єЯсла»

Окремо передбачено програму підтримки «єЯсла» – 8 000 грн щомісяця у разі виходу матері або іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 000 грн (коефіцієнт 1,5).

Така допомога виплачуватиметься до досягнення дитиною 3 років.

Для того, щоб отримати виплату заявнику необхідно звернутися до найближчого відділення ПФУ та надати:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП заявника (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

копію або витяг з наказу про вихід заявника на роботу у режимі повного робочого часу.

Заявник також може скористатися сервісом Дія.Шеринг – це можливість передати цифрові копії документів без ксерокопій та сканування.

«Пакунок школяра»

Для підтримки сімей першокласників передбачена одноразова допомога «Пакунок школяра» – 5 000 грн на шкільне приладдя та одяг. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватиме Нацсоцслужба. Подача доступна в Дії або ПФУ. Прийом заяв на першокласників 2026/27 розпочнеться влітку 2026 року.

«Пакунок малюка»

Як і раніше, при народженні дитини надаватиметься натуральна допомога «Пакунок малюка». Батьки зможуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює 3 прожитковим мінімумам для дітей до 6 років (8 451 грн у 2026 році), або ж пакунок.

Нагадаємо, в останній день минулого року ми писали, що зміниться в Україні з 1 січня: зарплати та пенсії, нові соціальні стандарти й медичні програми.