Юлія Сербіна: завдяки сучасним технологіям ми вже зберегли сотні жіночих життів

При самих важких операціях пацієнт на другий день може з реанімації підніматися ногами

У Кременчуцькому перинатальному центрі оперують за допомогою унікального високоточного обладнання, яке дозволяє зберігати жіночі органи. Про це розповіла Юлія Сербіна, акушер-гінеколог гінекологічного відділення перинатального центру.

- Це - ендоскопічна стійка Richard Wolf. Це найсучасніший відеоблок 4К 3D. Він дозволяє в десятки разів більше деталізувати тканини. Він може диференціювати анатомічні структури. Завдяки цій апаратурі, ми зробили кілька рідких операцій і багато органозберігаючих операцій.

Лікарка розповіла про унікальну операцію, коли при вагітності вісім тижнів жінці видалили некроз узла до 5 см, який займав майже всю задню стінку матки.

- Це як нонсенс: вагітність доношена, дитинка вже народилась. Це військова з лінії фронту і це була наша перемога для неї.

Юлія Сербіна підкреслила, що завдяки цій апаратурі за рік зберігається 500-700 маток.

- Це високі технології. Пацієнт при самих важких операціях на другий день може з реанімації підніматися ногами. Це скорочена реабілітація в три рази і якість життя набагато краще.