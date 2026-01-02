Юлія Сербіна: завдяки сучасним технологіям ми вже зберегли сотні жіночих життів

У Кременчуцькому перинатальному центрі оперують за допомогою унікального високоточного обладнання, яке дозволяє зберігати жіночі органи. Про це розповіла Юлія Сербіна, акушер-гінеколог гінекологічного відділення перинатального центру.
Лікарка розповіла про унікальну операцію, коли при вагітності вісім тижнів жінці видалили некроз узла до 5 см, який займав майже всю задню стінку матки.
Юлія Сербіна підкреслила, що завдяки цій апаратурі за рік зберігається 500-700 маток.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.