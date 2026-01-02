Через аварію на мережах 40 будинків у Кременчуці залишились без водопостачання

За повідомленням КП «Кременчукводоканал», орієнтовний час завершення робіт – 19.00
За повідомленням КП «Кременчукводоканал», сьогодні, 2 січня, з 11.08 для виконання аварійних робіт припинено централізоване водопостачання. Про це повідомила «Служба допомоги мера кременчужанам».
Водопостачання припинене за адресами:
- вул. Михайла Драгоманова, буд. 9, 10, 11-А, 11/17, 12, 13/28, 14/15, 15, 16, 16-А, 17, 19, 20/20, 23/22, 24, 28-А, 28/22, 30/24, 30/24-А, 31, 32, 34, 35/20;
- пров. Івана Кожедуба, буд. 19, 30, 32;
- пров. Петра Ракітіна, буд. 18, 19, 24;
- набережна Лейтенанта Дніпрова, буд. 4, 6, 12-А;
- вул. Ковальська, буд. 26, 28, 30, 32, 32-А, 32-Б, 37, 39.
— Після відновлення водопостачання можливе тимчасове збільшення каламутності та забарвленості води! — йдеться в повідомленні.