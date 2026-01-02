ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Через аварію на мережах 40 будинків у Кременчуці залишились без водопостачання

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 195

 

За повідомленням КП «Кременчукводоканал», орієнтовний час завершення робіт – 19.00

За повідомленням КП «Кременчукводоканал», сьогодні, 2 січня, з 11.08 для виконання аварійних робіт припинено централізоване водопостачання. Про це повідомила «Служба допомоги мера кременчужанам».

Водопостачання припинене за адресами:

  • вул. Михайла Драгоманова, буд. 9, 10, 11-А, 11/17, 12, 13/28, 14/15, 15, 16, 16-А, 17, 19, 20/20, 23/22, 24, 28-А, 28/22, 30/24, 30/24-А, 31, 32, 34, 35/20;
  • пров. Івана Кожедуба, буд. 19, 30, 32;
  • пров. Петра Ракітіна, буд. 18, 19, 24;
  • набережна Лейтенанта Дніпрова, буд. 4, 6, 12-А;
  • вул. Ковальська, буд. 26, 28, 30, 32, 32-А, 32-Б, 37, 39.

За повідомленням КП «Кременчукводоканал», орієнтовний час завершення робіт – 19.00.

— Після відновлення водопостачання можливе тимчасове збільшення каламутності та забарвленості води! — йдеться в повідомленні.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукводоканал відключення води ремонт аварійне відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх