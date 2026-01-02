Минулого року в Кременчуці народилося 1083 немовляти, а у перший день нового — 10

У 2025 році у Кременчуці народилося 1083 дитинки. За останні роки кількість пологів у міській громаді, як і у всій країні, має стійку тенденцію на зниження. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на директора Кременчуцького міського перинатального центру Радомира Сербіна. За його інформацією, у 2024 році в громаді народилося 1137 немовлят, у 2023 році — 1161 дитина, у 2022 році — 1503 дитинки.

Попри це медичний персонал закладів охорони здоров’я Кременчука не втрачає надії на покращення демографічної ситуації в країні та місті. Кременчуцькі медики готові до роботи в умовах збільшення народжуваності. Для цього у них є не тільки знання та навички, а й всі необхідні ресурси. Щороку заклади охорони здоров’я Кременчука поповнюються новим сучасним медичним обладнанням, яке забезпечує більш якісний рівень медичної допомоги з проходження вагітності та супроводження пологів.

Варто зазначити, що до Кременчука приїжджають народжувати породіллі з півдня Полтавщини та регіонів, що розташовані близько до Кременчука. Це говорить про високий рейтинг наших медичних закладів, де надаються якісні медичні послуги майбутнім матерям та їх новонародженим діточкам.

На підтвердження цьому в перший день Нового 2026 року в закладах охорони здоров’я Кременчука народилися 10 немовлят. З них, 5 діточок — у родинах, які не є жителями Кременчуцької громади, та одні в сім’ї ВПО.

