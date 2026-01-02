Двох рятувальників з Полтавщини за особисту мужність нагородив Президент України

Президент України Володимир Зеленський відзначив рятувальників Полтавщини за особисту мужність та самовіддане служіння українському народові. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено полковника служби цивільного захисту Сергія Моргуна, а медаллю «За врятоване життя» — старшого лейтенанта служби цивільного захисту Владислава Дубину.
