У Полтаві чоловік кинув бойову гранату на вулиці міста — вибухом пошкоджено декілька автівок

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 232

У Полтаві на вулиці Михайла Грушевського невідомий чоловік кинув гранату. Повідомлення про це надійшло до Полтавського райуправління поліції сьогодні, 2 січня, близько 13.00. Поліція негайно прибула на місце події та встановила правопорушника. Ним виявився місцевий 35-річний мешканець. Про це повідомила пресслужба Головного управління НПУ в Полтавській області.

Під час першочергових оперативно розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік застосував бойову гранату, унаслідок чого пошкоджено декілька автомобілів. Потерпілих серед громадян немає.

Наразі фігуранта затримано й вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу — тримання під вартою.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події, а також джерело походження боєприпасу з’ясовує слідство.

