На Миргородщині поліція вилучила у чоловіка бойову гранату

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення жінки про чоловіка з гранатою, з яким у неї виник конфлікт

Близько опівночі 17 грудня до поліції звернулася 25-річна жителька Шишацької громади. Вона повідомила про конфлікт із чоловіком, який мав при собі предмет, схожий на гранату. Жінка перебувала разом із маленькими дітьми та хвилювалася за їхню безпеку. Про це розповіли у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

На виклик оперативно прибув екіпаж сектору реагування патрульної поліції. Біля багатоквартирного будинку правоохоронці виявили у 36-річного місцевого жителя предмет, схожий на бойову гранату Ф-1. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. З дотриманням заходів безпеки предмет вилучили та направили на експертне дослідження.

Завдяки оперативним діям поліцейських ніхто з мешканців будинку не постраждав. За даним фактом слідчі поліції Миргородщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з бойовим припасом. Тривають слідчі дії.

У поліції наголошують: у разі виявлення підозрілих або небезпечних предметів необхідно негайно телефонувати за номером 102.

