Під Кобеляками у пожежі загинула людина, а в Лубнах вибухнув газовий балон: зведення від рятувальників за добу

Учора, 09:30

Учора, 5 січня, під Кобеляками внаслідок пожежі загинула людина, а у Лубнах від вибуху газового балону травмувалася. Про це стало відомо із добового зведення Головного управління Державної соужби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Так близько 18.43 в одному з сіл Кобеляцької громади загорівся житловий будинок. Під час гасіння рятувальники виявили загиблу людину. У вогні згоріли дах будинку та деяке майно. Водночас саме приміщення вдалося врятувати від повного знищення. Гасили пожежу рятувальники підрозділу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Ще один інцидент стався того ж дня трохи раніше, близько 18.36 у Лубнах. У житловому будинку вибухнув газовий балон. Пожежі після вибуху не було.Внаслідок цього постраждала людина, пошкоджень зазнала одна зі стін будинку. Рятувальників на місце події не викликали.

Обставини обох подій з’ясовують відповідні служби.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині внаслідок вибуху побутового газу травмувалася людина.